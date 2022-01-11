Президент и премьер Болгарии ушли на карантин после контакта с больными коронавирусом

Президент Болгарии Румен Радев Фото: REUTERS

Президент Болгарии Румен Радев и премьер-министр Кирил Петков ушли на карантин. Причиной стал контакт с заболевшим коронавирусом - таковым оказался председатель парламента страны, который посетил совещание с первыми лицами, еще не зная о своем состоянии.

Совещание прошло в понедельник, 10 января. После этого у председателя Народного собрания Николы Минчева был обнаружен коронавирус - положительный результат показал сделанный им тест.

"Участвовавшие в заседании ушли на самоизоляцию. Все они чувствуют себя хорошо. Приняты меры для нормального функционирования президентской администрации", - сообщила пресс-служба государства.

Как ранее писал сайт kp.ru, в США выявили рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом в сутки. Речь идет о 1,13 миллиона заболевших людей, что является мировым рекордом.