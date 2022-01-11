Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика11 января 2022 10:35

Песков заявил, что в переговорах РФ и США важен результат

В Кремле считают, что российско-американские переговоры по гарантиям безопасности – это не процесс ради процесса
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (10)Комментарии (10)(10)
Песков заявил, что для России важно достигнуть результата в переговорах с США по безопасности.

Песков заявил, что для России важно достигнуть результата в переговорах с США по безопасности.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия считает, что достижение результата в переговорах с США по безопасности – это задача первостепенной важности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российско-американские переговоры – это не процесс ради процесса. Об этом Песков сказал во вторник 11 января.

«Пока существенного повода для оптимизма мы не видим, позитивная оценка была дана Рябковым о том, как состоялись эти переговоры. Имеется в виду их характер, то есть открытые, субстантивные и прямые. Но это не процесс ради процесса и это не то, что может вызывать удовлетворение, потому что здесь важен результат», - цитирует представителя Кремля ТАСС.

В то же время Песков отметил, что о каких-либо результатах российско-американских переговоров говорить пока рано.

«По результату пока сказать нечего. Предстоит еще несколько раундов, которые позволят уже составить более четкое понимание, более четкую картину того, где мы находимся с американцами», - сказал он.

Песков также отметил, что дедлайнов по срокам переговоров по безопасности нет, но Москву не устроит затягивание этого процесса.

Ранее на kp.ru сообщалось, что российско-американские переговоры по безопасности прошли в Женеве в понедельник 10 января, они длились около восьми часов.