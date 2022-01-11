Песков заявил, что в переговорах РФ и США важен результат

Песков заявил, что для России важно достигнуть результата в переговорах с США по безопасности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия считает, что достижение результата в переговорах с США по безопасности – это задача первостепенной важности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российско-американские переговоры – это не процесс ради процесса. Об этом Песков сказал во вторник 11 января.

«Пока существенного повода для оптимизма мы не видим, позитивная оценка была дана Рябковым о том, как состоялись эти переговоры. Имеется в виду их характер, то есть открытые, субстантивные и прямые. Но это не процесс ради процесса и это не то, что может вызывать удовлетворение, потому что здесь важен результат», - цитирует представителя Кремля ТАСС.

В то же время Песков отметил, что о каких-либо результатах российско-американских переговоров говорить пока рано.

«По результату пока сказать нечего. Предстоит еще несколько раундов, которые позволят уже составить более четкое понимание, более четкую картину того, где мы находимся с американцами», - сказал он.

Песков также отметил, что дедлайнов по срокам переговоров по безопасности нет, но Москву не устроит затягивание этого процесса.

Ранее на kp.ru сообщалось, что российско-американские переговоры по безопасности прошли в Женеве в понедельник 10 января, они длились около восьми часов.