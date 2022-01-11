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Политика11 января 2022 10:36

Песков заявил, что Россия не участвует в разговорах о якобы возможной попытке переворота в Узбекистане

По его мнению, это тема для общения между Минском и Ташкентом
Наталья СМИРНОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что на фоне событий в Казахстане якобы также готовится попытка государственного переворота в Узбекистане.

Официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос об этой информации в ходе пресс-конференции с журналистами во вторник, 11 января, отметил, что российская сторона не принимает участия в таких разговорах.

"Скорее, это тема для общения между Минском и Ташкентом, и мы в этом ракурсе не принимаем участия в разговорах", - пояснил Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский лидер Владимир Путин провел очередные телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главной темой разговора стала ситуация с беспорядками в Казахстане. Они продолжаются в стране уже больше недели, начиная со 2 января.