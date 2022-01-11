Захарова выразила надежду на достижение результатов на заседании совета Россия - НАТО

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Москва нацелена достичь результатов на переговорах по гарантиям безопасности. Они состоятся в среду, 12 января, в Брюсселе на заседании Совета Россия - НАТО.

Как отметила Захарова во вторник в эфире телеканала "Россия-1", Москва ждет результатов как в виде самого диалога, так и того, к чему он приведет.

"Работа продолжается, она будет продолжена, как я уже сказала, завтра [на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе]. Мы нацелены на достижение результатов в виде и самого переговорного процесса, и договоренностей, о которых мы заранее информировали", - сказала дипломат.

Как ранее писал сайт kp.ru, Москва ожидает от переговоров с НАТО, которые состоятся в Брюсселе в среду, 12 января, серьезного разговора по ключевым проблемам европейской безопасности. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел России Александр Грушко.