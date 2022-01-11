Госдума РФ рассмотрит все предложения по законопроекту о сертификатах о вакцинации до 1 февраля

Отзывы и предложения к законопроекту о сертификатах о вакцинации в общественных местах Госдума РФ рассмотрит до 1 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Госдуме РФ до 1 февраля намерены рассмотреть все отзывы и предложения, поступившие ко второму чтению законопроекта о сертификатах о вакцинации в общественных местах. Об этом во вторник 11 января заявил заместитель главы комитета по охране здоровья Сергей Леонов, представитель ЛДПР.

Леонов рассказал, что все поступившие из регионов отзывы и предложения будут обобщены.

«Я думаю, сейчас будут обобщать все отзывы и предложения, которые получены из регионов, те или иные поправки ко второму чтению. Я думаю, что на следующей неделе будет обсуждение в комитетах профильных. Комитеты будут рекомендовать те или иные поправки к принятию или к отклонению», - цитирует депутата РИА Новости.

Леонов отметил, что сроки рассмотрения законопроекта могут быть отодвинуты, если в стране улучшится ситуация с коронавирусом.

Ранее на kp.ru сообщалось, что глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге во вторник 11 января обнародовал прогноз, согласно которому более половины жителей Европы окажутся инфицированными омикрон-штаммом коронавирусной инфекции в течение 6-8 недель.