США выделят Афганистану гуманитарную помощь на сумму более 308 миллионов долларов

Также США пошлют в Афганистан один миллион дополнительных доз вакцины от COVID-19 Фото: REUTERS

Белый дом США анонсировал передачу очередного груза гуманитарной помощи Афганистану. На этот раз население страны получит более одного миллиона доз вакцины от коронавируса и пожертвования на сумму более 308 миллионов долларов.

Анонс гуманитарной миссии появился во вторник, 11 января, на сайте Белого дома.

"Соединенные Штаты объявляют о новом пожертвовании на сумму более $308 млн в качестве гуманитарной помощи народу Афганистана", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в общей сложности, с учетом дополнительных доз, США также пошлют в Афганистан около 4,3 миллиона доз вакцины от коронавируса. Сделать это планируется через механизм COVAX.

Как ранее писал сайт kp.ru, помощь Афганистану оказывает также Россия. 1 декабря 2021 года три российских военно-транспортных самолета Минобороны РФ вылетели в Афганистан для эвакуации граждан. Также воздушные средства доставили в регион гуманитарную помощь, необходимую населению.