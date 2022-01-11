Землетрясение магнитудой 6,8 произошло рядом с Аляской Фото: REUTERS

У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,8 сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов (USGS).

Эпицентр подземных толчков располагался в 71 километре от населенного пункта Никольский – там проживают всего 18 человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 22,3 километра, говорится на сайте USGS.

Об угрозе цунами и разрушениях не сообщается.

Напомним, на прошлой неделе в Китае произошло землетрясение магнитудой 6,4. Подземные толчки были зафиксированы в провинции Цинхай.

Как писал сайт kp.ru, в начале января 2022 в провинции Юньнань на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5. Согласно данным Китайского сейсмологического центра, подземные толчки были зарегистрированы в городе Лицзян. Эпицентр землетрясения находился на территории уезда Нинлан, очаг залегал на глубине 10 километров. В результате произошедшего пострадали 15 человек. Информация о погибших или разрушениях не поступала.