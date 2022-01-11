Азербайджан сообщил о гибели своего военного на границе с Арменией Фото: REUTERS

Азербайджанский военнослужащий погиб в результате обстрела со стороны вооруженных сил Армении на границе двух стран, заявляет азербайджанское Министерство обороны.

Инцидент произошел во вторник, 11 января, на Кельбаджарском направлении азербайджано-армянской границы. Погибшим оказался военнослужащий сверхсрочной службы, сказано на сайте ведомства.

«Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего. В результате мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен. Вся ответственность за возникшую напряженность лежит на военно-политическом руководстве Армении», – заявили в Минобороны Азербайджана.

Армянская сторона пока не прокомментировала инцидент.

Напомним, в конце ноября 2021 Минобороны Армении заявило о гибели своего военного в перестрелке на границе с Азербайджаном.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 16 ноября прошлого года в приграничных районах произошли интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Военные действия прекратились после того, как министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главами военных ведомств Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым.