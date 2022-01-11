В 2021 году мошенники использовали фальшивые рассылки о повышении зарплаты и опросы о вакцинации Фото: Архив "КП"

Специалисты ИБ-компании Positive Technologies сообщили, что в течение 2021 года среди фишинговых атак особой популярностью у мошенников в России пользовались фальшивые рассылки о повышении зарплаты и опросы о вакцинации среди сотрудников.

"Особый успех имеют сценарии фишинговых рассылок по вопросам изменений в зарплате, обновлений соцпакета и стоимости банковского обслуживания", - сообщили в компании изданию "Газета.ru".

Отмечается, что киберпреступники также все чаще эксплуатируют в своих атаках системы доставки товаров, онлайн-знакомства, сервисы по подписке и компенсации жертвам мошенничества.

Ранее стало известно, что большинство компаний, которые перевели своих сотрудников на дистанционный формат работы, не составляли для них инструкции по кибербезопасности, передает телеканал "360".

Сайт KP.ru составил пошаговую инструкцию, как защитить банковскую карту от мошенников. Среди основных пунктов - оставляйте как можно меньше личной финансовой информации в интернете.