Верховный суд РФ объяснил, что стрельба в убегающих не является самообороной

Верховный Суд РФ обяснил, что стрельба по убегающим людям не входит в понятие необходимой обороны. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Применение огнестрельного оружия в отношении убегающих людей не может быть признана необходимой самообороной. Такое разъяснение дал Верховный Суд РФ, пишет ТАСС.

В Верховном суде привели в пример одно из рассмотренных ранее судом первой инстанции дел. В убийстве двоих человек и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью еще двоим людям при превышении пределов необходимой обороны признали виновным мужчину, который расстрелял из охотничьего ружья знакомых, ночью приехавших к его дому. Накануне во время ссоры один из потерпевших угрожал обвиняемому убийством. Верховный Суд определил, что действия осужденного мужчины не могут считаться самообороной, так как у людей, приехавших к его дому, не было с собой оружия. После того, как хозяин дома выстрелил в воздух, они начали убегать, и тот стрелял уже по убегающим людям.

Верховный суд РФ дал разъяснения, что стрельба в убегающих людей не может считаться самообороной, даже если обвиняемый серьезно опасался за свою жизнь, но угроза миновала и в применении мер защиты явно отп ала необходимость.

Ранее на kp.ru сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил Верховному Суду обобщить практику по делам о превышении необходимой самообороны.

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