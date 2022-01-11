В Ростове-на Дону у женщины и шестимесячного ребенка выявлен штамм «Омикрон» Фото: Иван МАКЕЕВ

У жительницы Ростова-на-Дону и шестимесячного ребенка обнаружили штамм коронавирусной инфекции «Омикрон», рассказал глава управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев.

«Противочумный институт при секвенировании биоматериала от шестимесячного ребенка и женщины из Ростова-на-Дону выявили новый коронавирус, относящийся к геноварианту «Омикрон», – передает слова специалиста «КП-Ростов».

По словам Ковалева, заболевшие не выезжали в последнее время за границу, так же, как и члены их семьи. Таким образом, отметил, он «Омикрон» уже имеет местное распространение.

Напомним, ранее заместитель главы центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что в конце января - начале февраля этого года в России произойдет подъем заболеваемости новым штаммом коронавирусной инфекцией «Омикрон».

Сайт kp.ru писал о том, какой будет новая волна коронавируса в России.