Попова сообщила об ухудшении эпидситуации в России

Анна Попова заявила об ухудшении эпидемиологической ситуации в РФ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Об ухудшении эпидемиологической ситуации в России заявила во вторник 11 января руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По словам Поповой, в 35 регионах страны количество инфицированных COVID-19 превышает средние по стране.

«Мы видим признаки ухудшающейся эпидситуации в России. В 35 регионах показатель превышает среднероссийский», - сказала Попова.

Руководитель Роспотребнадзора добавила, что максимально неблагополучные показатели по COVID-19 отмечаются среди людей старшего возраста.

«Максимальные показатели - в старшей возрастной группе», - сказала Попова.

Также Анна Попова заявила о недостаточном уровне тестирования на коронавирусную инфекцию в 66 регионах Российской Федерации.

Также на kp.ru сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил 11 января об увеличении числа заболевших омикрон-вариантом коронавируса в столице и предрек значительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве в течение последующих 7-10 дней.