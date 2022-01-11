Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье11 января 2022 13:46

Попова сообщила об ухудшении эпидситуации в России

Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в РФ ухудшилась
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (17)Комментарии (17)(17)
Анна Попова заявила об ухудшении эпидемиологической ситуации в РФ.

Анна Попова заявила об ухудшении эпидемиологической ситуации в РФ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Об ухудшении эпидемиологической ситуации в России заявила во вторник 11 января руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По словам Поповой, в 35 регионах страны количество инфицированных COVID-19 превышает средние по стране.

«Мы видим признаки ухудшающейся эпидситуации в России. В 35 регионах показатель превышает среднероссийский», - сказала Попова.

Руководитель Роспотребнадзора добавила, что максимально неблагополучные показатели по COVID-19 отмечаются среди людей старшего возраста.

«Максимальные показатели - в старшей возрастной группе», - сказала Попова.

Также Анна Попова заявила о недостаточном уровне тестирования на коронавирусную инфекцию в 66 регионах Российской Федерации.

Также на kp.ru сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил 11 января об увеличении числа заболевших омикрон-вариантом коронавируса в столице и предрек значительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве в течение последующих 7-10 дней.