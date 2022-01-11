Мишустин заявил о стремительном ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией в мире. Он отметил, что заболеваемость повышается из-за омикрон-штамма, который распространяется в мире.

"Мы видим, что в мире ситуация стремительно ухудшается, в том числе в некоторых странах Америки, Азии, Европы", - отметил Мишустин во вторник, 11 января.

В связи с обстоятельствами, российский премьер призвал быть готовыми к любому развитию событий. При этом набор мер противодействия инфекции остается прежним - своевременное тестирование и вакцинация, напомнил Мишустин.

"В стране идет масштабная кампания по вакцинации от коронавируса, есть все возможности, чтобы жители каждого российского субъекта - и за этим внимательно следит президент - могли бесплатно сделать прививку, если пришло время, то и повторно", - сказал Мишустин.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России принимаются необходимые меры для борьбы с омикрон-штаммом.