Минздрав России заявил, что «омикрон» способен вызывать тяжелое течение заболевания

Министр здравоохранения РФ заявил, что "омикрон" может вызвать тяжелое течение коронавирусной инфекции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Штамм «омикрон» способен вызывать тяжелое течение болезни. Об этом во вторник 11 января заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

-Несмотря на ряд заявлений что омикрон дает не столь тяжелое течение как дельта, хочу проинформировать, что это не так, - сказал министр.

По словам Мурашко, в отделениях реанимации специализирующихся на лечении ковида больниц находятся больные, у которых заболевание перешло в тяжелую форму. В основном это непривитые пациенты и люди старшей возрастной группы, добавил министр.

-Реанимационные отделения в ковид-госпиталях и вообще койки (мы контактируем с нашими коллегами за рубежом), заполнены и, конечно же, непривитые пациенты составляют большинство на госпитализации. Особенно старшей возрастной группы, - сказал Михаил Мурашко.

Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о признаках ухудшения эпидемиологической ситуации в России, а мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об увеличении количества заражений штаммом «омикрон» в российской столице.