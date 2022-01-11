Попова предупредила, что число заражений коронавирусом в России может превысить 100 тысяч случаев в сутки

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Роспотребнадзора Анна Попова опасается, что число заражений коронавирусом в России в сутки может вырасти до шестизначных значений. Об этом она рассказала во вторник, 11 января, на заседании координационного совета по борьбе с ковидом.

По словам Поповой, при неблагоприятном развитии событий число заражений в России может превысить 100 тысяч случаев в сутки. Ранее максимум заражений был зафиксирован в ноябре 2021 года - 41 335 за сутки.

"То, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному растущему выявлению количества случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории РФ", - рассказала Попова.

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией в мире. Он отметил, что заболеваемость повышается из-за омикрон-штамма, который распространяется во многих странах.