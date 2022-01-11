Самолет Минобороны РФ доставил еще 145 россиян из Казахстана в Москву Фото: REUTERS

Военно-транспортный самолет Министерства обороны России Ил-76 доставил на родину во вторник, 11 января, еще 145 россиян, рассказали журналистам в ведомстве.

Граждане России были вывезены с аэродрома Алма-Аты в Москву.

Как писал сайт kp.ru, ранее российские самолеты военно-транспортной авиации эвакуировали из Казахстана уже более 1,7 тысячи человек. Из республики вывозили не только россиян, но и обращавшихся за помощью иностранцев.

В понедельник, 10 января, в Москву из Казахстана было доставлено 258 человек, из которых 247 российских и 11 иностранных граждан. Также в Россию были вывезли два дипломата со своими семьями по просьбе посольств Венгрии и Австрии.

Напомним, россиянам, которые пока остаются в Казахстане, на время действия режима чрезвычайного положения в республике предоставили нетарифицируемую мобильную связь. Граждане России могут бесплатно звонить в диппредставительства и авиакомпании для решения вопросов пребывания в республике.