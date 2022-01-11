ВЭФ: основные глобальные риски связаны с изменениями климата

Изменения климата названы главными долгосрочными рисками в докладе ВЭФ. Фото: REUTERS

ВЭФ назвал основные глобальные риски как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, опубликовав 11 января доклад Global Risks Report 2022. В докладе перечисляются социальные и экологические риски, которые будут вызывать опасения в течение ближайших 5 и 10 лет.

В докладе говорится, что краткосрочные риски связаны с социальным неравенством, проблемами с доходами людей и ухудшением ситуации с психическим здоровьем. Называются также цифровое неравенство, проблемы с кибербезопасностью и технологические риски.

В то же время в десятилетней перспективе самые суровые последствия будут иметь изменения климата и недостаточные усилия, прилагаемые человечеством, чтобы противостоять этим изменениям, сказано в докладе. Упоминаются также экстремальные погодные условия и потеря биоразнообразия.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден заявил, что изменения климата на планете представляет собой угрозу как для Соединенных Штатов, так и для всего мира.