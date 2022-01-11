Новый премьер Казахстана заявил о намерении сотрудничать с Россией

Новый премьер Казахстана Алиха Смаилов Фото: сайт премьер-министра Казахстана

Председатель правительства России Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с новым премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым. Глава правительства Казахстана подтвердил намерение глубокого сотрудничества с РФ.

«Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с Российской Федерацией. Надеюсь на поддержание характерного для казахстанско-российских отношений насыщенного и регулярного диалога по всему спектру двусторонней повестки. Мы решительно настроены на реализацию ранее достигнутых договоренностей», – приводятся слова Смаилова на сайте казахстанского премьера.

Как сообщается на сайте правительства России, Мишустин в свою очередь поздравил своего коллегу с назначением и пожелал успехов на новом ответственном посту. Кроме того, он направил Смаилову поздравительное письмо, в котором отметил готовность к укреплению торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Как писал сайт kp.ru, во вторник 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении нового правительства страны. Его возглавил Алихан Смаилов. В новом правительстве свои посты сохранили главы силовых ведомств – руководитель Минобороны Мурат Бектанов и глава МВД Ерлан Тургумбаев. Министром иностранных дел Казахстана по-прежнему остается Мухтар Тлеуберди.