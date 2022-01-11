Мишустин призвал переболевших COVID-19 россиян пройти углубленную диспансеризацию

Михаил Мишустин призвал россиян, переболевших ковидом, пройти углубленную диспансеризацию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О необходимости углубленной диспансеризации для россиян, переболевших коронавирусом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом глава правительства сказал во вторник 11 января.

«Только специалисты могут оценить ущерб, который вирус нанес здоровью», - объяснил необходимость углубленной диспансеризации глава правительства.

Углубленная диспансеризация, направленная на выявление последствий коронавируса, в России включена в программу гарантий бесплатного оказания медпомощи. На ее проведение в 2022 году предусмотрено выделить 8 млрд рублей.

«Лучше не затягивать и обратиться в поликлинику, чтобы восстановить здоровье», – подчеркнул Мишустин.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что штамм «омикрон» способен вызвать тяжелое течение коронавирусной инфекции.

В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что число заражений коронавирусом в России может превысить 100 тысяч в сутки.