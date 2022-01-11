В СБ ООН не получали запросов на обсуждение ситуации в Казахстане

Совет безопасности ООН не получал запроса на проведение заседания по ситуации в Казахстане. Фото: REUTERS

Запросов на проведение заседания Совета безопасности ООН по поводу ситуации в Казахстане не поступало. Об этом во вторник 11 января заявила Мона Юуль, постоянный представитель Норвегии при ООН, председатель Совета безопасности, пишет ТАСС.

«Мы не получали каких-либо запросов на заседание СБ», - сказала Мона Юуль.

Юуль отметила, что применение чрезмерной силы против протестующих вызывает серьезную озабоченность.

«С нашей стороны мы выразили серьезную озабоченность ситуацией с точки зрения прав человека. Мы видели применение чрезмерной силы против протестующих», - сказала Мона Юуль.

Ранее на kp.ru сообщалось, что во время беспорядков в Казахстане ООН призвала все стороны конфликта воздерживаться от насилия.

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