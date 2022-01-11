ДНР начала экспортировать колбасу в Россию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самопровозглашенная Донецкая народная республика начала поставлять колбасную продукцию в Россию. Экспортом колбасы в РФ занялся Енакиевский мясокомбинат, рассказали в Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

На сегодняшний день в Россию поставлены уже 1,5 тонны сыровяленых колбасных изделий. Первая партия будет реализована в Ростовской области, передает «КП-Донецк».

Как отметили в Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР, продажа колбасы в Россию стала возможной после указа президента РФ Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки Донбассу в ноябре 2021 года. В частности, в нем говорится о признании товарных сертификатов из ДНР и ЛНР, благодаря чему местные производители теперь могут экспортировать свою продукцию на российские рынки.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, республика может предложить российским потребителям продукцию садоводства и тепличного хозяйства, а также мясные и молочные товары.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент РФ подписал указ , отменяющий пошлины и ограничения для товаров из республик Донбасса.