Выборы нового главы Европарламента пройдут 18 января 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выборы нового председателя Европейского парламента состоятся в следующий вторник, 18 января. В этот день пройдет пленарное заседание Европарламента в Страсбурге.

«Как планировалось изначально, выборы председателя назначены продйут во вторник, 18 января, во время пленарного заседания в Страсбурге. На той же неделе состоятся выборы вице-президентов и квесторов», – сказано на сайте ЕП.

Пока исполняющим обязанности главы Европарламента первый заместитель председателя института.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 11 января, председатель ЕП Давид Сассоли скончался в возрасте 65 лет. Причина его смерти пока неизвестна. Глава Европарламента умер в онкологическом центре итальянского города в Авиано, где проходил лечение.

Сассоли возглавлял Европейский парламент с 2019 года, а ранее он занимал должность заместителя. В апреле прошлого года МИД РФ ввел санкции против Сассоли, закрыв въезд в Россию, в ответ на санкции, введённые структурами Евросоюза против Москвы.