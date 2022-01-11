ВОЗ выступает за обновление существующих и создание новых вакцин от COVID-19

В ВОЗ выступают за увеличение ассортимента вакцин против коронавируса и модернизацию уже существующих. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За расширение ассортимента вакцин от коронавирусной инфекции выступает Всемирная организация здравоохранения. Об этом сказано в заявлении промежуточных рекомендациях Технической консультативной группы ВОЗ по составу вакцин, распространенных во вторник 11 декабря. Также говорится о необходимости усовершенствовать уже существующие препараты.

«Техническая консультативная группа полагает, что необходимо продолжать разрабатывать вакцины от COVID-19, которые имеют большое влияние на предотвращение новых заражений и распространения вируса в дополнение к предотвращению развития тяжелой формы заболевания и смерти», - приводит выдержку из рекомендаций РИА Новости.

ВОЗ считает, что процесс обновления существующих вакцин необходимо вести до тех пор, пока они не станут общедоступными.

«До тех пор, пока такие вакцины не станут доступными, а вирус мутирует, состав существующих препаратов от COVID-19 необходимо обновить, чтобы обеспечить уровень защиты против заражений вариантами, вызывающими озабоченность, включая «омикрон», а также новыми штаммами, рекомендованный ВОЗ», - сказано в документе.

Ранее на kp.ru сообщалось, что глава Роспотребнадзора Попова предупредила о возможности увеличения числа заражений коронавирусом в России до 100 тысяч в сутки.