Постпред США при НАТО не видит возможностей для компромисса с РФ по расширению альянса

Постпред США в НАТО заявила о невозможности компромисса в Россией в вопросе нерасширения альянса. Фото: REUTERS

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при НАТО Джулиан Смит заявила, что не видит серьезных возможностей для достижения компромисса в переговорах с Россией по вопросу расширения альянса.

Об этом Смит сказала в интервью телеканалу CNN во вторник 11 января. Напомним, в среду 12 января состоится заседание Совета Россия-НАТО.

«Откровенно говоря, я не вижу больших возможностей для достижения компромисса», - цитирует Джулиан Смит РИА Новости.

«Наша дверь остается открытой. Никто не имеет права захлопнуть ее ногой. И любое решение по поводу расширения по-прежнему будет приниматься альянсом и соответствующей страной», - добавила Смит.

Ранее на kp.ru сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду на достижение результатов на заседании совета Россия-НАТО.

«Мы нацелены на достижение результатов в виде и самого переговорного процесса, и договоренностей, о которых мы заранее информировали», - сказала Захарова.

Также Мария Захарова отметила, что Россия ждет от Вашингтона ответа на предложения, высказанные во время переговоров по безопасности в понедельник 10 января. В том числе речь шла о требованиях нерасширения НАТО.