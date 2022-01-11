Британская энергокомпания извинилась за совет обниматься с питомцами, чтобы согреться зимой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британская энергетическая компания OVO Energy принесла извинения своим клиентам, которым ранее посоветовала обниматься с домашними животными для того, чтобы согреться в период зимних холодов.

Поставщик топлива на прошлой неделе разослал британцам по электронной почте перечень способов согреться зимой, в котором были такие советы, как объятия с питомцами, занятия спортом и уборкой, а также прием как можно большего количества жидкости. Письма были разосланы клиентам на фоне повышения цен в Великобритании, в том числе на электроэнергию, пишет Independent.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы найти решения по мере приближения энергетического кризиса. Искренне извиняемся за случившееся», – заявили в OVO Energy.

Советы от компании сильно возмутили британцев. Как отмечается в сообщении, счета за электроэнергию в Соединенном Королевстве могут в этом году вырасти на 5%, а поэтому подобные шаги поставщика тепла были восприняты жителями страны как издевательство и насмешка.