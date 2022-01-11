Украинские пограничники не увидели перемещений российских войск у границы в связи с учениям в ЦФО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пограничная служба Украины не наблюдает каких-либо перемещений российских войск у границы после начала военных учений в Центральном федеральном округе России, рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Рядом с границей на сопредельной территории мы не наблюдаем перемещения техники или военнослужащих РФ. Мы учитываем в своей оперативно-служебной деятельности информацию, связанную с военными учениями в РФ», – передает слова Демченко «Укринформ».

Как сообщили журналистам в Министерстве обороны России, в маневрах в ЦФО принимают участие около трех тысяч военнослужащих Западного военного округа. Учения проводятся в Белгородской, Брянской, Воронежской и Смоленской областях. Кроме того, в маневрах задействованы порядка 300 единиц боевой техники, среди которой танки Т-72 и БМП-2.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе украинские военные начали учения у границ с Крымом. Разведчики тренировались «давать отпор врагу на близком расстоянии» и другим способам ведения боя.