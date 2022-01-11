В Роспотребнадзоре предсказали рост заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в России Фото: Светлана Макеева

Штамм коронавируса «Омикрон» уже достаточно широко распространился в России, и в ближайшее время заболеваемость им в стране вырастет, считает руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Доля «Омикрона» достаточно большая. В ближайшее время, подозреваю, мы увидим некоторый рост заболеваемости в стране», – заявил специалист в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил Хафизов, в России уже есть случаи заражения «Омикроном», которые не были завезены из-за рубежа.

Напомним, ранее заместитель главы центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что в конце января - начале февраля этого года в России произойдет подъем заболеваемости новым штаммом коронавирусной инфекцией «Омикрон».

Как писал сайт kp.ru, в России на сегодня выявлено 305 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса.