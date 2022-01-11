Минский СК назвал запись переговоров диспетчера и пилота самолета Ryanair смонтированной Фото: REUTERS

Запись переговоров белорусского диспетчера с пилотом самолета авиакомпании Ryanair, на котором летел основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, была смонтирована, считают в Следственном комитете Минска.

«Согласно заключению экспертов Государственного комитета судебных экспертиз, в указанной записи имеются участки с признаками монтажа, характерными для объединения нескольких ранее записанных фонограмм, что указывает о признаках модификации и цифровой обработки звукозаписи», – заявил в эфире Общенационального телевидения Белоруссии заместитель начальника управления Следственного комитета Минска Андрей Мотолько.

Напомним, в декабре прошлого года The New York Times выступила с заявлением, что белорусский диспетчер Олег Галегов, посадивший самолета рейса Ryanair в Минске в мае 2021, дал представителям властей Польши, расследующим данный инцидент, показания, согласно которым переданное пилоту лайнера сообщение о возможном нахождении на борту бомбы было заведомо ложным.

Как писал сайт kp.ru, самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске после ложного сообщения о минировании 23 мая 2021 года. На борту лайнера находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали в аэропорту после проверки документов. Против него возбудили уголовное дело за организацию массовых беспорядков и действий, грубо нарушающих общественный порядок. Позже он дал признательные показания.