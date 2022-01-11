Адвокат Добровинский объяснил, почему Ефремову не стоит надеяться на УДО в ближайшее время Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известный адвокат Александр Добровинский объяснил, может ли Михаил Ефремов, который отбывает наказание за смертельное ДТП, рассчитывать в ближайшее время на освобождение.

Последние несколько дней обсуждается возможность выхода актера на свободу по УДО.

По мнению адвоката, подобные заявления могут свидетельствовать «о безграмотности защитников актера».

- Еще даже не наступил срок, на котором можно ходатайствовать об УДО. А в соответствии со ст. 15 ч. 4 преступление, совершённое Михаилом Ефремовым, относится к тяжким. УДО возможно только после отбытия не менее половины срока наказания, — заключил правозащитник в беседе с life.

Ранее о досрочном освобождении Михаила Ефремова попросил актер Борис Щербаков. По его мнению, коллега уже понес достаточное наказание.

Авария, которую устроил Михаил Ефремов, произошла 8 июня 2020 года. Будучи пьяным, актер сел за руль своего Jeep Grand Cherokee и вылетел на встречную полосу.

Машина врезалась в фургон Lada, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров. От полученных травм он скончался.

Михаил Ефремов был приговорен к 8 годам лишения свободы. Позже суд высшей инстанции сократил срок наказания до 7,5 лет.

В колонии актер занимает творчеством. Он выступил одним из сценаристов короткометражного фильма «Евангелие от Федора».

За работу Михаил Ефремов получил призовое место на проведенном среди заключенных конкурсе «Преступление и наказание». Снятая в исправительной колонии лента удостоена приза за лучший монтаж, сообщает Rt.