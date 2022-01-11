В России зарегистрирована тест-система от ФМБА для определения омикрон-штамма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России зарегистрировали тест-систему для выявления штамма коронавирусной инфекции «Омикрон», разработанную Федеральным медико-биологическим агентством РФ (ФМБА).

«Зарегистрирована первая тест-система, выявляющая омикрон-штамм COVID-19», – рассказали в агентстве журналистам.

Как уточнили в ФМБА, разработка определяет заражение штаммами «Омикрон» и «Дельта»с высокой чувствительностью в течение полутора часов.

Напомним, в конце прошлого года российские специалисты создали тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Она тестировалась в ЮАР.

Ранее заместитель главы центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что в конце января - начале февраля этого года в России произойдет подъем заболеваемости новым штаммом коронавирусной инфекцией «Омикрон».

Как писал сайт kp.ru, в России на сегодня выявлено 305 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса.