Посол США в РФ считает чрезвычайной ситуацию на границе России и Украины

Посол США в РФ Джон Салливан Фото: REUTERS

Ситуация на границе России и Украины чрезвычайная и не меняется уже с начала ноября прошлого года, заявил посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан.

«На мой взгляд, ситуация на границе не менялась с тех пор, как Билл Бернс, директор ЦРУ, приезжал сюда, чтобы выразить наши опасения по поводу обострения, которое мы наблюдали на границе с Украиной. В таких обстоятельствах США и НАТО сложно входить в обсуждения с Россией, когда угроза такого рода маячит на горизонте. Мы считаем это очень реальной угрозой, и деэскалации не наблюдается…это создает ощущение «чрезвычайной ситуации», – сказал дипломат в интервью телеканалу «Дождь»*.

США считают угрозу независимости Украины «самой острой проблемой», отметил Салливан. Ситуацию еще больше обостряется стягиванием российских войск на границе с Украиной, сказал он.

Как писал сайт kp.ru, накануне заместитель главы российского МИД Сергей Рябков по итогам переговоров по гарантиям безопасности в Европе заявил, что «вторжение» России на Украину исключено и у РФ нет и не может быть намерений нападать на соседнюю страну.

Напомним, Москва многократно отвергала обвинения Запада и Киева в агрессивных действиях. В Кремле заявляли, что РФ никому не угрожает и перемещает свои войска на территории своего государства. Российский президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Россия якобы готовит вторжение на территорию Украины.

*Организация, признанная в России СМИ-иноагентом