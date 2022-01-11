В Гринпис предостерегли от выбрасывания елок в обычные мусорные контейнеры Фото: Олег ЗОЛОТО

Новогодние каникулы остались позади и многие озаботились вопросом – куда деть елочку. В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге уже начали работать пункты приема деревьев. Именно туда стоит сдавать хвойное, а не выбрасывать на мусорку.

Руководитель токсического отдела Гринпис России Алексей Киселев советует следить за процессом утилизации деревьев. А в тех городах, где специальных пунктов не организовано, попытаться договориться с зоопарками, возможно дерево возьмут на корм копытным, пишет NEWS.ru

Например, московский зоопарк уже поблагодарил жителей столицы за предоставленные на безвозмездной основе елки.

Деревья являются обогащением среды для многих животных. Для одних это укрытие, для других — когтеточка, третьи просто играют с деревьями, а для некоторых это источник витамина C и полезных аминокислот, пишет Life.

Выбрасывать деревья в мусор не стоит еще и по той причине, что дерево, оказавшись на полигоне, очень быстро разложится и выделит свалочный газ и метан.

- Дерево попадет на полигон, где специальный трактор все плотно утрамбует. Н очень скоро эта ёлка превратится в свалочный газ. Свалочный газ сероводород не будет давать людям, живущим недалеко от свалки, нормально дышать, - комментирует Алексей Киселев.

Это не весь вред, который наносит окружающей среде выброшенное дерево. Выделившийся после разложения метан « будет греть нам атмосферу и менять наш климат».

Тем, кто живет в частных домах или имеет дачные участки, специалист советует самостоятельно переработать дерево в компост.

В 2021 году, по данным российского отделения Гринпис, продажи живых елок в стране упали почти на 20%.