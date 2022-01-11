Европейский регулятор допустил проведение ежегодной бустерной вакцинации от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Бустерные прививки от коронавирусной инфекции придется делать, вероятно, каждый год, заявил глава департамента по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Марко Кавалери.

«При идеальном раскладе, если мы говорим об эндемическом сценарии, бустеры должны вводиться раз в год с началом холодов в каждом из полушарий так же, как мы это делаем с вакцинами от гриппа», – сказал она на брифинге.

Кавалери отметил, что если проводить бустерную вакцинацию слишком часто, например, каждые четыре месяца, то могут возникнуть проблемы с иммунным ответом, поскольку иммунная система будет «перегружена». Кроме того, сказал специалист, население может попросту устать от постоянных прививок бустерами.

«Мы должны начать задумываться о введении бустеров с большим промежутком времени», – считает глава департамента EMA.

Как писал сайт kp.ru, первой страной в мире, начавшей бустерную вакцинацию от коронавируса, стал Израиль.