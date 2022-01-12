Мэр Алма-Аты: У силовиков не было боевого оружия для подавления беспорядков Фото: REUTERS

Аким (глава городской администрации) Бакытжан Сагинтаев заявил, что силовики в Алма-Аты были минимально оснащены в первые дни беспорядков в Казахстане.

По его словам, у них были только щиты для защиты, дубинки и световые гранаты.

- У правоохранителей были щиты, дубинки. Большинство из них вообще без ничего на руках. Применяли шумовые гранаты, чтобы отогнать. Всё. Другого на руках у них не было, - рассказал мэр Алма-Аты РБК объясняя активность боевиков и провокаторов среди участников беспорядков.

Напомним, в Казахстане после беспорядков 10 января было объявлено днем общенационального траура в память о погибших. На административных зданиях были приспущены государственные флаги, скорректированы программы национального телевидения.

По словам президента республики Токаева, волнения вспыхнули практически одновременно в 11 регионах, а ущерб от попытки переворота составил 2-3 миллиарда долларов США.