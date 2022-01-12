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Политика11 января 2022 22:08

Виктория Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозу

Он также добавила, что альянс не угроза для РФ, пока РФ не решит представлять угрозу для НАТО
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Виктория Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозу

Виктория Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО не угроза для России, если только сама Россия не является угрозой для альянса, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

- НАТО не представляет угрозы для РФ, если, конечно, Россия не решит представлять угрозу для НАТО, - заявила она журналистам на брифинге в Госдепартаменте.

В канун переговоров России и НАТО она также добавила, что ни у кого нет права вето на прием в альянс новых членов. По ее словам, это решение зависит исключительно от членов НАТО.

Во время своего выступления заместитель госсекретаря США также рассказала, что американская сторона готова обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос вступления в состав НАТО, если у этих стран возникнет желание и стремление стать членами альянса.

Напомним, накануне в Госдепе заявляли, что НАТО следует политике открытых дверей, а значит любая страна, которая стремится стать членом альянса, должна иметь такую возможность.