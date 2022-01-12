МВД предупреждает россиян о новой смехе телефонных мошенников Фото: Shutterstock

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана клиентов банков. На этот раз они используют голосовых роботов, сообщили сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

- Злоумышленники ... с помощью голосовых роботов обзванивают клиентов банков и, войдя в доверие, выманивают информацию, которая позволяет им совершать операции в онлайн-банке клиента, - рассказали в ведомстве ТАСС.

Схема преступников простая и именно поэтому гражданам стоит быть более бдительными. Злоумышленники действуют так: звонят человеку и с помощью банковского робота-помощника сообщают о том, что в его личном кабинете якобы совершаются подозрительные операции. Затем аферисты просят подтвердить операции. В случае отказа происходит соединение с псевдосотрудником службы безопасности банка, который в разговоре пытается вызнать все данные абонента.

Напомним, основой мошеннических схем служит персональная информация, полученная на нелегальном рынке баз данных интернет-магазинов, финансовых учреждений, госструктур. Сейчас преступники усложнили методы своей работы. Они могут долго обрабатывать очередную жертву, чтобы убедить её перевести деньги, соблазняя финансовой выгодой и даже предлагая некую должность с высокой оплатой.