Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 января 2022 1:58

МВД предупреждает россиян о новой смехе телефонных мошенников

Граждан призывают быть более бдительными
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (36)Комментарии (36)(36)
МВД предупреждает россиян о новой смехе телефонных мошенников

МВД предупреждает россиян о новой смехе телефонных мошенников

Фото: Shutterstock

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана клиентов банков. На этот раз они используют голосовых роботов, сообщили сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

- Злоумышленники ... с помощью голосовых роботов обзванивают клиентов банков и, войдя в доверие, выманивают информацию, которая позволяет им совершать операции в онлайн-банке клиента, - рассказали в ведомстве ТАСС.

Схема преступников простая и именно поэтому гражданам стоит быть более бдительными. Злоумышленники действуют так: звонят человеку и с помощью банковского робота-помощника сообщают о том, что в его личном кабинете якобы совершаются подозрительные операции. Затем аферисты просят подтвердить операции. В случае отказа происходит соединение с псевдосотрудником службы безопасности банка, который в разговоре пытается вызнать все данные абонента.

Напомним, основой мошеннических схем служит персональная информация, полученная на нелегальном рынке баз данных интернет-магазинов, финансовых учреждений, госструктур. Сейчас преступники усложнили методы своей работы. Они могут долго обрабатывать очередную жертву, чтобы убедить её перевести деньги, соблазняя финансовой выгодой и даже предлагая некую должность с высокой оплатой.