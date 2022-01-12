Вильфанд рассказал о резких перепадах температуры в ряде регионов России Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей центра и севера Европейской части страны в конце текущей рабочей неделе ожидает повышение температуры.

По его словам, столбик термометра будет показывать значения на 20 градусов выше, а также прогнозируется понижение атмосферного давления на 25-30 миллиметров ртутного столба.

- В центр Европейской России перемещается ... мощнейший циклон. В ночь на пятницу он приблизится к Москве... и произойдет очень резкое понижение давления. До четверга включительно будет высокое давление, а за сутки оно снизится на 25-30 миллиметров, а температура повысится на 20 градусов, - рассказала метеоролог РИА Новости.

В частности, резкие изменения погоды больше всего будут заметны на территории столичного региона, Черноземья, Ростовской области, Краснодарского края и Крыма. Но сильнейшее потепление ожидается именно в центре и севере Европейской России.

Ранее сайт Kp.ru узнал у главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, какая погода будет в Москве на Старый Новый год в 2022 году.

Так, по ее словам, 12 января ветер ослабеет, но установится морозная погода. Ночью в Москве -15..-17 по области до -20. Днем до -10…-12, по области -15. 13 января характер погоды изменится, морозы пойдут на убыль, зато осадков прибавится.