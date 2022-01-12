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В мире12 января 2022 3:24

Politico: США намерены поставить на Украину списанное морское оборудование и радарную систему

Всего американская сторона планирует поставить в страну оборудование на сумму 200 миллионов долларов
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Politico: США намерены поставить на Украину списанное морское оборудование и радарную систему

Politico: США намерены поставить на Украину списанное морское оборудование и радарную систему

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США в рамках оказания "тайной помощи" Украине намерены передать ей оборудование. Общая сумма помощи от американской стороны составляет 200 миллионов долларов. Эти средства были взяты у Пентагона, сообщает газета Politico со ссылкой на украинских и американских официальных лиц.

Издание пишет, что Соединенные Штаты в рамках этого пакета помощи намерены направить "радарную систему и некоторое морское оборудование", но когда именно начнутся первые поставки, пока неизвестно.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что в конце декабря 2021 года Соединенные Штаты тайно одобрили выделение Украине дополнительной военной помощи на общую сумму 200 миллионов долларов.

В частности речь идет о том, что США намерены поставить Украине стрелковое оружие, боеприпасы, медоборудование, средства радиолокационного наблюдения. Однако пока поставки не начались.