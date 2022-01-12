Посол Антонов призвал США отказаться от агрессивной риторики в адрес России

Анатолий Антонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенным Штатам нужно отказаться от агрессивной риторики в адрес РФ и уважать интересы соседей, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Пора отказаться от агрессивной риторики внешнеполитической экспансии, а задуматься над тем, как будущие поколения будут жить вместе, - приводятся слова дипломата на странице российского посольства в соцсети Facebook. - Для этого надо сделать совсем немного – уважать соседа, не угрожать и отодвинуть свой военный потенциал от российских границ".

Антонов подчеркнул, что России уже некуда отступать – НАТО подобралось уже к самым границам. Москва не допустит развития событий, подрывающее безопасность и суверенитет страны, подчеркнул дипломат.

Как ранее писал сайт kp.ru, Анатолий Антонов выразил уверенность, что обвинительная риторика видных представителей Госдепартамента Соединенных Штатов не способствует конструктивному диалогу с Россией по гарантиям безопасности.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Москва и ее партнеры будут настаивать о недопустимости расширения НАТО на восток. Он напомним о своих словах, что Россия будет добиваться гарантий безопасности со стороны стран Запада.