В Госдуме предложили освободить россиян от налога после продажи унаследованной недвижимости Фото: Shutterstock

В Госдуме предложили отменить один из налогов, существующий в России. Депутат Евгений Федоров обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением освободить граждан от уплаты налога на доход от сделок с унаследованной недвижимостью.

Парламентарий отмечает, что сегодня человек имеет право продать унаследованное недвижимое имущество лишь по истечении трех. Если сделка совершается ранее этого срока, то новый владелец обязан заплатить налог.

Это создает препоны для наследников, которые уже имеют собственное жилье и изначально планируют получить деньги вместо имущества. Но если продавать недвижимость раньше, то придется платить 13%. Либо ожидать, когда пройдет трехлетний срок, а все это время оплачивать текущие расходы за жилое помещение, которым, по факту, никто не пользуется.

Можно сдавать такое жилье в аренду, но, как отмечает в своем письме депутат, не всегда состояние недвижимости подходит для этих целей.

Есть и другие ситуации, при которых лучше выставить жилье на продажу. Это случаи, когда в наследство вступают не родственники: например, дети от первого брака и вторая супруга. Очевидно, что вместе они проживать не станут и лучим вариантом в этой ситуации станет продажа недвижимости.

В связи с изложенными доводами, депутат просит оценить возможность изменений по данному вопросу.

- Предлагается освободить граждан, получивших недвижимость в порядке наследования, от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже данного имущества, независимо от срока владения собственностью, — цитирует RT текст обращения.

Тем временем сразу несколько признаков указывают на вероятное снижение спроса на недвижимость в 2022 году.

Повышение ключевой ставки ЦБ ведет к увеличению процентной ставки по ипотечным кредитам. на этом фоне заемщики будут более осмотрительно покупать квадратные метры.

Кроме того, первичная недвижимость в России значительно переоценена, стоимость квартир в регионах может снизиться на 30–40%, сообщает ФАН.

Среднегодовая инфляция в 2022 году снизится до 6%, а ключевая ставка достигнет своего пика в 10,5% летом — такими прогнозами в интервью с «Известиями» поделилась гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет. В НРА ожидают, что в этих условиях ставки по вкладам приблизятся к 10%, по стандартным программам ипотеки станут двузначными, а полная стоимость потребкредитов по отдельным категориям выйдет за пределы 25%.