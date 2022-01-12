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Политика12 января 2022 5:48

Почти 1,7 тысячи человек задержано в Алма-Ате за участие в беспорядках и мародерство

За сутки властям поступило свыше тысячи сигналов, требующих оперативного вмешательства
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Силовики в Алма-Ате за сутки задержали почти 1,7 тысячи человек

Силовики в Алма-Ате за сутки задержали почти 1,7 тысячи человек

Фото: REUTERS

За сутки в Алма-Ате задержано 1678 человек, подозреваемых в мародерстве и участии в беспорядках, а также иных преступлениях. Об этом сообщает информационный центр комендатуры Алма-Аты в среду, 12 декабря 2022 года.

Городские власти уточнили, что у задержанных изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1476 боеприпасов.

По данным комендатуры Алма-Аты, за сутки поступило в общей сложности свыше тысячи сигналов, требующих оперативного вмешательства. Все они обработаны.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к нации в пятницу, 7 января 2022 года, заявил, что в нападении на Алма-Ату участвовали около 20 тысяч бандитов.

По его словам, бандиты показали "слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость". Кроме того, у террористов был четкий план атак на объекты инфраструктуры Казахстана, уточнил Токаев.