Экс-депутат Рады рассказал, что Зеленский жестко обидел Меркель, навредив отношениям с Германией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Плохие личные отношения президента Украины Владимира Зеленского и немецких властей свели на нет перспективы сотрудничества между Киевом и Берлином. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол, отменив, что все началось с того, что украинский лидер жестко обидел Ангелу Меркель, когда она ещё занимала пост канцлера ФРГ.

Как считает политик, в отношениях Берлина и Киева «будет срабатывать сугубо индивидуальный фактор». «Зеленский умудрился несколько раз очень жёстко обидеть Меркель, а, кроме того, во время последнего визита в Германию украинская власть сделала всё возможное, чтобы не получить контакта на будущее с основными партиями новой коалиции», - отметил бывший депутат в статье, опубликованной изданием «Главред».

Черновол заявил, что украинский лидер в ходе своего визита в Берлин отказался встретиться с лидером «Зелёных» Анналеной Бербок, ныне занимающей пост министра иностранных дел ФРГ, а также не стал налаживать связи с представителями Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

«Вот и имеем соответствующий результат: немцы особо не собираются поддерживать Украину», - заявил экс-депутат.

Политик также обратил внимание и на введённый Германией запрет на продажу Киеву оружия по линии НАТО. По его словам, такое решение является «бедой» и «серьёзной проблемой» для Украины.

Напомним, ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Меркель «наплевала» на Украину, поддержав проект газопровода «Северный поток - 2».