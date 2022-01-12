Благоустройство около вокзала «Восточный» в Москве: Новая подъездная дорога, парковка и фонари

Около нового столичного вокзала «Восточный» специалисты Комплекса городского хозяйства завершили благоустройство. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Для пассажиров созданы комфортные подходы и подъезды к транспортному комплексу, - отметил Петр Бирюков. - По проекту обустроены новые пешеходные маршруты от автобусных остановок и жилых домов к вокзалу».

КОНКРЕТНО

Во время благоустройства:

- построили новую подъездную дорогу длиной 700 метров от Амурской улицы к «Восточному». Ширина ее проезжей части - 7 метров. Это позволяет запустить маршруты общественного транспорта;

- убрали под землю линии электроснабжения;

- проложили систему ливневой канализации;

- отремонтировали дорожное покрытие;

- обустроили тротуары;

- открыли большое парковочное пространство с охраной и видеонаблюдением под эстакадой Северо-Восточной хорды. Весной там поставят велобокс для хранения велосипедов;

- подключили 26 новых фонарей с энергосберегающими светильниками.