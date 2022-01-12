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Здоровье12 января 2022 6:43

Гинцбург оценил необходимость модификации «Спутника V» для штамма «омикрон»

Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» не требует модификации под штамм «омикрон»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» не требует модификации под штамм «омикрон»

Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» не требует модификации под штамм «омикрон»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» не нуждается модификаций под новый штамм «омикрон». Такое заявление в среду, 12 января, сделал директор Центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург, отметив, что этим российский препарат отличается от мРНК-вакцин компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

«Нет, остается та же самая рекомендация - вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» через шесть месяцев», - приводит «Интерфакс» слова директора центра.

Гинцбург уточнил, что надежность «Спутника V» против нового штамма доказана совместным исследованием Центра имени Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.

Глава Центра имени Гамалеи также отметил, что если количество вакцинируемых за сутки в России увеличить в десять раз, то необходимого уровня коллективного иммунитета можно было бы добиться за шесть месяцев.

Как писал сайт kp.ru, в Центре Гамалеи ожидают, что подъем заболеваемости штаммом «омикрон» в России произойдет в январе-феврале 2022 года.

Напомним, ранее глава Pfizer заявил, что компания создаст специальную вакцину, которая будет эффективна против штамма «омикрон» и других штаммов коронавируса.