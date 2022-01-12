Володин заявил, что от решения США по гарантиям безопасности зависит уровень напряженности в мире

Председатель Госдумы Вячеслав Володин Фото: Иван МАКЕЕВ

Соединенные Штаты должны либо принять соглашение о гарантиях безопасности, предложенное Россией, либо взять на себя ответственность за возможные последствия отсутствия договора, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

"Выход из сложившейся ситуации, снятие напряжения в мире зависит сейчас от действий США, - написал спикер нижней палаты парламента в своем телеграм-канале. - Им придётся либо поддержать предложенные нашей страной меры безопасности, либо взять на себя ответственность за возможные последствия отсутствия гарантий".

Володин подчеркнул, что ответ Вашингтона должен быть конкретным и обоснованным. Он также призвал Соединенные Штаты не затягивать процесс.

Депутат также напомнил, что от США также зависит и безопасность их союзников в Европе.

"Европейским государствам бы возмутиться: случись что, полыхнет здесь, а не за океаном", - аргументировал Володин.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков после переговоров о гарантиях безопасности заявил, что Россия требует от Соединенных Штатов "железобетонных гарантий" того, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО.

Напомним, американские журналисты выразили мнение, что переговоры по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедшие накануне в Женеве, стали победой для Москвы.