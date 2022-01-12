Минздрав представил данные по продолжительности жизни россиян в 2020 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разброс показателя продолжительности жизни российских граждан составляет от 65,8 до 81,5 лет, согласно данным за 2020 год. Об этом говорится на сайте Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Министерства здравоохранения РФ.

Разработанная система контроля продолжительности жизни получила название «Потерянные годы жизни» и позволяет оценить уровень преждевременной смертности при помощи показателя предельной продолжительности жизни, который, согласно прогнозам, к 2050 году должен увеличиться до 92 лет.

Данная методика продемонстрировала, что Чукотка, Чечня и Ненецкий автономный округ (НАО) оказались среди российских регионов с самой высокой преждевременной смертностью.

Так, согласно представленным данным, на Чукотке показатель потерянных лет составил 7,76, в Чечне данный показатель равен 7,18, в НАО - 7,17. В пятерку худших по этому показателю также вошли Тыва (7,16 потерянных лет) и Оренбургская область (6,91). Среди главных причин преждевременной смертности в министерстве назвали сердечно-сосудистые заболевания.

Кроме того, в ведомстве рассказали и регионах с наиболее благоприятной ситуацией по продолжительности жизни. В пятерку вошли Ингушетия (3,59 потерянных года), Адыгея (4,5), Севастополь (4,64), Карачаево-Черкесская Республика (4,69) и Калининградская область (4,86).