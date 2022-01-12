В России 12 января 2022 выявлено 17 946 случаев заражения коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в России было выявлено 17 946 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в среду, 12 января 2022 года, предоставил Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как передает в Оперштабе, наибольшее число заболевших снова зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 4 008. Второе место по количеству заразившихся занимает Санкт-Петербург с показателем 1 659. Тройку замыкает Московская область, где зафиксировали 1 238 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, заражения коронавирусом выявили в 84 российских регионах. При этом из инфицированных около 14,8% заразившихся не имели каких-либо клинических проявлений заболевания. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 745 летальных исходов, а полностью выздоровели 26 346 человек.

Таким образом, по состоянию на 11 января 2022 года общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии коронавирусной инфекции в России возросло до 10 702 150. Жертвами инфекции стало 318 432 человек, а выздоровели 9 758 364 человека.