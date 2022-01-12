Голикова заявила о снижении смертность в России в декабре 2021 года на 16,4%

Татьяна Голикова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Смертность в России в декабре прошлого года снизилась на 16,4 процента по сравнению с ноябрем 2021 года. Такие данные привела вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, такая тенденция наблюдается в связи со снижением заболеваемости и с проводимой вакцинацией от коронавирусной инфекции. «По оперативным данным в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем 2021 года смертность снизилась на 16,4%, а по сравнению с декабрем 2020 года - на 11,6%», - заявила вице-премьер в среду на совещании президента с членами правительства.

Голикова также отметила, что снижение смертности наблюдается и по первым десяти дням этого года. «Это сверхоперативные данные, но по 10 дням января 2022 года снижением смертности по сравнению с такими же десятью днями января прошлого года составляет 24,5%», - уточнила она, указав на то, что необходимо сохранить эту тенденцию.

Вице-премьер также заявила, что данные о вакцинации от коронавируса демонстрируют, что рост коллективного иммунитета к коронавирусу не только снижает заболеваемость, но и показатели общей смертности.