Токаев первый раз после беспорядков прибыл в Алма-Ату

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алма-Ату первый раз после начала беспорядков. Фото: REUTERS

Впервые с начала беспорядков в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алма-Ату в среду 12 января. Об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу президента.

Сообщается, что Токаев принял участие в заседании оперативного штаба и встретился с родными и близкими погибших во время беспорядков силовиков.

«Президент прибыл в Алматы. Принимал участие в заседании оперативного штаба в Алматы. Также прошла встреча с родными и близкими погибших сотрудников полиции, военнослужащих, выразил соболезнования и вручил награды», - пишет КаzTAG со ссылкой на пресс-секретаря президента Токаева.

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