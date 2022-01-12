Метеоролог предупредил о крещенских морозах в центральной части России Фото: Евгения ГУСЕВА

Руководитель прогностического центра "Метео", синоптик Александр Шувалов рассказал, что погода на старый Новый год и Крещение в центральной части России восполнит недостаток в холодах.

"Дальше начнется карусель циклонов, которые будут проходить по траекториям с северо-запада на юго-восток, и каждый следующий будет проходить южнее предыдущего. Температура начнет понижаться, в крещенскую ночь она составит около минус 20 градусов", - пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru.

Специалист добавил, что ожидаются скачки температуры от минус 20 до нуля градусов и падение атмосферного давления с 750 до 720 миллиметров ртутного столба.

Ранее главный врач Видновской РКБ Бутай Бутаев заявил, что крещенские купания могут привести к проблемам со здоровьем и обострению хронических заболеваний у неподготовленных граждан, передает RT.

Главы синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона заявлял, что купания на Крещение церковь не требует. Многие священнослужители напоминают: поверье о том, что окунание в прорубь смывает с человека грехи, - не более чем домыслы.